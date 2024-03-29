نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الأهلي من ضم إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إياد العسقلاني، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي روستوف الروسي، يُرتبط بفكرة انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موقف الأهلي من ضم إياد العسقلاني

أكد نادي روستوف، أنه لم يتلق أي عروض رسمية أو غير رسمية من النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر بخصوص الحصول على خدمات إياد العسقلاني.

وأشار مصدر إلى أن مدرب الفريق، مارسيل كولر، قد طلب تدعيم قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتم تقديم قائمة بعدد من اللاعبين المرشحين، بينهم إياد العسقلاني، إلى جانب لاعبين آخرين.

وأكد المصدر أنهم ينتظرون قرار مارسيل كولر بخصوص هذا الأمر، وإذا ما أبدى الرغبة في ضم اللاعب، فسيتم بدء مفاوضات مباشرة مع ناديه، وذلك بناءً على موافقة إياد العسقلاني المبدئية على الانتقال إلى النادي الأهلي.

يُذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره سيمبا التنزاني، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة هذا اليوم الجمعة.