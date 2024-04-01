نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة ديربي جدة اليوم بين الأهلي والاتحاد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " عبر السطور التالية، معلق مباراة ديربي جدة اليوم بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نظيره فريق الأهلي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

وستنطلق صافرة مباراة اتحاد جدة مع نظيره فريق الأهلي، مساء اليوم الإثنين، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة اتحاد جدة، مع نظيره فريق الأهلي على شبكة قنوات SSC sports السعودية، وتحديدا عبر قناة SSC sports 1HD؛ باعتبارها الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي.

معلق مباراة الاتحاد ضد الأهلي في دوري روشن السعودي

والجدير بالذكر أن قنوات SSC sports السعودية، أعلنت تعيين المعلق المميز فهد عريشي للتعليق على أحداث مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي.