نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق ليتشي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين الموافق 1 إبريل، في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وانطلقت مباراة روما ضد ليتشي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب فيا ديل ماري.

أحداث مباراة روما وليتشي

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث المباراة، بمحاولات هجومية عديدة من جانب لاعبي فريق روما، ليفتتح التسجيل مبكرا.

وفي الدقيقة 40 من أحداث الشوط الثاني، أنقذ حارس مرمى فريق روما سيفلار،تسديدة قوية من لاعب ليتشي.

ثم عند الدقيقة 45+1 سدد أنجيلو نجم فريق روما، كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم ومرت خارج المرمى.

ومع أحداث الشوط الثاني، ازدادت الفعالية الهجومية من جانب لاعبي روما، وسط محاولات من ليتشي.

وفي الدقيقة 70 من الشوط الثاني، سدد عوار نجم فريق روما كرة قوية، ولكن انقذها حارس مرمى ليتشي ببراعة.

مباراة روما وليتشي

وقبل انتهاء المباراة بدقائق قليلة، أنقذ سيفلار حارس مرمى روما كرة جديدة من باندا لاعب ليتشي، وذلك في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، وصل فريق روما إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بينما جاء ليتشي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.