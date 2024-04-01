نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعلن مدة غياب ميتروفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي، تفاصيل إصابة نجمه ألكساندر ميتروفيتش وذلك عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام الشباب.

ونشر نادي الهلال السعودي عبر حسابه الشخصي على «تويتر» أن الأشعة التي أجراها مهاجم الزعيم الصربي ألكساندر ميتروفيتش قد أوضحت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

موعد عودته للملاعب

ويغيب الصربي عن الفريق لمدة شهر ونصف، بداعي العلاج والتأهيل.

موعد مباراة الهلال والأخدود القادمة

وتنطلق مباراة الهلال القادمة غدا مع الأخدود في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.