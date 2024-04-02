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أحمد جودة - القاهرة -

اعترف مدرب فريق أهلي جدة، ماتياس يايسله، بوقوف الحظ بجوار لاعبيه خلال فوز الفريق الثمين على جاره اتحاد جدة، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وتغلب الأهلي 1-0 على الاتحاد، في قمة مباريات الجولة 26 للدوري السعودي، وذلك رغم الفرص العديدة التي سنحت لمنافسه، الذي سيطر على أغلب فترات اللقاء.

وصرح يايسله في المؤتمر الصحافي، الذي أعقب المواجهة "مباراة الديربي لا تخضع لأي حسابات بكل تأكيد، لكنني أتقدم بالشكر للاعبين. والحظ ساندنا خلال المباراة، حيث أهدر لاعبو الاتحاد مجموعة كبيرة من الفرص".

مدرب أهلي جدة: الجمهور أشعرني بالقشعريرة



واستدرك يايسله قائلًا "ولكن الحظ عاندنا كذلك أيضًا في محاولاتنا لتسجيل الهدف الثاني".

وأثنى يايسله على الحضور الجماهيري الذي دعم فريقه، لا سيما في المباريات المهمة، حيث كشف شعوره بالقشعريرة جراء ذلك.

وأشاد مدرب أهلي جدة بأداء مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث تحدث عنه قائلًا "إنه يلعب في أكثر من مركز ويؤدي بشكل جيد حقًا. اللاعبون يمرون بظروف في أوقات من الموسم، وهو ما مر به فيرمينو، الذي استعاد مستواه المعروف الآن".

وتحدث يايسله أيضًا عن فراس البريكان، لاعب الفريق، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد، حيث قال "شعور جيد للغاية أن يكون لدي مهاجم يمكنه ترجمة الفرص لأهداف، لقد قدم الفريق أداءً جيدًا بشكل عام الليلة، وهو ما نحتاج إليه في مثل هذه المواجهات".

ورغم الفوز، أبدى مدرب الأهلي استيائه من افتقاد لاعبيه للكرة في العديد من الأوقات، مشددًا في الوقت ذاته على أن الطاقم الفني سيحاول جاهدًا لتلافي تلك النقطة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي استعاد نغمة الانتصارات بالمسابقة، عقب خسارته أمام النصر وتعادله مع الاتفاق في الجولتين الماضيتين، إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط أمام اتحاد جدة (حامل اللقب).