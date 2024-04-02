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أحمد جودة - القاهرة - أبدى المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، حزنه لخسارة فريقه أمام جاره الأهلي، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، مشددًا على أن لاعبيه أخفقوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم خلال اللقاء إلى أهداف.

وخسر الاتحاد 0-1 أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة 26 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، رغم سيطرة الفريق الملقب بـ "العميد" على معظم فترات اللقاء.

مدرب الاتحاد: صنعنا 12 فرصة على مرمى الأهلي

وقال غاياردو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة "كنا نستحق الحصول على النقاط الثلاث. صنعنا 12 فرصة لكننا لم نتمكن من تحويل أي منها لأهداف، لكننا سوف نسعى في الفترة المقبلة لاغتنام كل فرصة تتاح لنا أمام مرمى المنافسين".



أضاف غاياردو "فقدنا العديد من اللاعبين لعدة أسباب، واضطررنا لإشراك عناصر صاعدة، مثل لاعب الوسط همام الهمامي، الذي دفعت به في الشوط الثاني لغياب أي حلول أخرى".

أكد مدرب الاتحاد "مثل هذه المباراة كانت تحتاج لنجوم يمتلكون الثقة، لكنني كنت مطالبًا بالدفع بثلاثة من اللاعبين الشباب بسبب النقص العددي الذي عانينا منه".

وأتم غاياردو حديثه بأن هؤلاء اللاعبين بحاجة لمزيدٍ من العمل في ظل عدم نضجهم فنيًا بدرجة كافية، لكنه أثنى على الجهد الذي بذلوه.



وتوقف رصيد الاتحاد (حامل اللقب) عند 46 نقطة في المركز الرابع بترتيب المسابقة، بفارق 5 نقاط خلف الأهلي، صاحب المركز الثالث.