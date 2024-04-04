ميدو ينتقد تدخل الأهلي في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو انتقاداته للطريقة التي تم بها تدخل النادي الأهلي في حل أزمة اللاعبين حسين الشحات من الأهلي ومحمد الشيبي من بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

ميدو ينتقد تدخل الأهلي في أزمة الشحات والشيبي

وجاءت هذه الانتقادات بعد أن قدّم النادي الأهلي طلبًا رسميًا لإيفادة في هذا الشأن في الساعات الأخيرة.

وأعرب ميدو في تصريحاته على برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور المصرية عن أمنيته بعدم تدخل الأهلي في القضية بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن الأفضل كان التوجه نحو مفاوضات خاصة وشخصية للوصول إلى حل ودي.

وأضاف ميدو بأن بيان الأهلي الأخير بخصوص أزمة الشحات والشيبي كان خاطئًا، وأنه كان من الأفضل عدم تدخل النادي في القضية والبحث عن حل سلمي.

وفي سياق متصل، أشار ميدو إلى أن قرارات لجنة المسابقات قد تؤدي إلى عدم عودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى، معتبرًا أن العشوائية داخل اللجنة تسببت في نشوء قضايا بين الاتحادات الرياضية في مصر والمغرب.

وختم ميدو حديثه بالتأكيد على أن ارتعاش قرارات المسؤولين داخل اتحاد الكرة المصري يعتبر سببًا رئيسيًا في عدم عودة الجماهير لحضور المباريات في الملاعب المصرية.