نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتصدرها الأهلي وسيمبا.. طواقم تحكيم مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي بفارغ الصبر لمواجهة سيمبا التنزاني في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024، حيث ستُقام المباراة على أرض ملعب "استاد القاهرة".

طواقم تحكيم مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وبعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون مقابل على ملعب "بنجامين مكابا"، يتعين الآن على الفريق الأحمر تحقيق نتيجة التعادل على الأقل للتأهل إلى نصف النهائي.

لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حددت الطواقم التحكيمية لمباريات إياب ربع النهائي، ومن بينها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

وفي هذا السياق، سيتولى الحكم التشادي محمد الحاج علي مسؤولية إدارة المباراة، بينما سيكون الجابوني بيراتشو مسؤولًا عن تقنية الـ "VAR"، وستعاونه الحكمة الجنوب أفريقية زينيث ماكليمي.

أما في مباراة صنداونز ويانج أفريكانز، فسيدير الحكم الموريتاني دحان بيدا المباراة، مع تقنية الفيديو "VAR" التي سيتولاها الحكم الغاني دانيال لاريا، بينما سيكون الحكم الأنجولي إيميليو دي سانتوس ضمن الطاقم التحكيمي.

وسيكون الطاقم التحكيمي لمباراة بيترو أتليتكو ومازيمبي من السنغال بقيادة عيسى سي، وستكون تقنية الفيديو "VAR" تحت مسؤولية الطاقم المغربي بقيادة سمير القزاز، مع تعاون زكريا برنيسي.

أما مباراة ختام ربع النهائي بين أسيك ميموزا والترجي طاقم التحكيم سيكون من الكونغو بقيادة جون جاك نادالا، وستكون تقنية الـ "VAR" تحت مسؤولية الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس، بينما سيعاونها الحكم المصري محمد عادل.