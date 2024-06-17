جدة - نرمين السيد - يواصل حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية رمي الجمرات في أول أيام التشريق، حيث من المقرر أن ينتهي الحجاج المتعجلين من رمي الجمرات، وذلك عقب انتهاء ثاني أيام التشريق، ويعودون إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع؛ حيث تبلغ نسبة المتعجلين 50% من إجمالي عدد الحجاج.





وكان حجاج الجمعيات قد مكثوا في منى بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى، ثم تحركوا إلى منى وواصلوا رمي الجمرات طوال أيام التشريق. وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن نفرة الحجيج المتعجلين ستتم إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات بعد انتهاء ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين، لافتا إلى أن البعثة تجهز حاليا خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة، لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة أولا. وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أية إصابات، مشيدا بالتنسيق مع السلطات السعودية لتيسير عمل البعثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمن بدأ رحلته بمكة.. الجمعيات الأهلية تجهز خطة تفويج الحجاج للمدينة المنورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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