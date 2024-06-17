نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: احمد صبحى

خط الدفاع: عاصم صلاح، أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، احمد النادرى، احمد مدبولى.

خط الهجوم: ياو أنور، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى اكا، عماد فتحي، أيمن أشرف، محمد هلال، جريندو.