إصابات في صفوف الاحتلال بعد إطلاق صاروخ تجاه آلية برفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن هناك إصابات في صفوف جيش الاحتلال بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آلية عسكرية في رفح الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن بيني جانتس، قال في وقت سابق من اليوم، إنه على إسرائيل أن تقرر ماذا سيحدث، متابعا أن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل عاما آخر.

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