عاجل.. تفجير دبابة إسرائيلية جنوب الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، تفجير دبابة إسرائيلية جنوب الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت اليوم الإثنين، بأن هناك إصابات في صفوف جيش الاحتلال بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آلية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأعلنت فصائل فلسطينية، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وسط مدينة رفح الفلسطينية، وحققت إصابات مؤكدة في صفوف طاقمها.