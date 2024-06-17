عاجل.. تفجير دبابة إسرائيلية جنوب الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية

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جدة - نرمين السيد - دبابة إسرائيلية
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت اليوم الإثنين، بأن هناك إصابات في صفوف جيش الاحتلال بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آلية عسكرية في رفح الفلسطينية.
وأعلنت فصائل فلسطينية، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وسط مدينة رفح الفلسطينية، وحققت إصابات مؤكدة في صفوف طاقمها.
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