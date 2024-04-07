عاجل.. تشافي يجهز مفاجأة لباريس سان جيرمان قبل نزال الابطال

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد تشافي هيرنانديز، المدرب الجديد لبرشلونة، لتقديم مفاجأة قوية أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشافي يجهز مفاجأة لباريس سان جيرمان قبل نزال الابطال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب البرازيلي فيتور روكي، الذي لم يشارك في أي مباراة من قبل في دوري أبطال أوروبا، قد يكون خيارًا محتملًا في مركز الجناح الأيسر خلال مواجهة باريس يوم الأربعاء المقبل.

يبدو أن تشافي يفضل الاعتماد على لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم، بينما لا يزال لديه العديد من الخيارات لمركز الجناح الأيسر، بما في ذلك روكي، بالإضافة إلى فيران توريس وجواو فيليكس ورافينيا وبيدري.

ويُشير التقرير إلى أن تشافي منح روكي فرصًا متفاوتة للمشاركة في الأسابيع الأخيرة، وأظهر قدرته على الدفاع والحركة دون كرة، مما يجعله خيارًا جيدًا لمواجهة باريس سان جيرمان.

ومن المعروف أن روكي خاض 12 مباراة مع برشلونة حتى الآن، سجل خلالها هدفين، وإذا شارك أمام باريس سيكون أحد أصغر البرازيليين الذين خاضوا دوري أبطال أوروبا لأول مرة.