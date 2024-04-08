نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب فيوتشر ويضرب موعدًا مع دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل أمام نظيره فيوتشر، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة مباراة الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية

جاء هدف التقدم في المباراة لصالح فريق فيوتشر، في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق اللاعب جوناثان نجويم من ضربة ركنية مباشرة سكنت شباك محمد عواد.

فيما نجح أحمد حمدي في إحراز هدف التعادل للقلعة البيضاء في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

ونجح أبناء ميت عقبة في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تحقيق الفوز على فيوتشر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبهذا الفوز ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعدًا ناريًا مع فريق دريمز الغاني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.