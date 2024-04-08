نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل...فيديو | اعتداء لاعبي أبو سليم على الحكم محمد معروف في مباراة نهضة بركان بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مباراة فريقي نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي التي أدارها تحكيميًا الدولي المصري محمد معروف، وقوع آحداث مؤسفة بالاعتداء على قاضي الملعب قبل النهاية.



المباراة التي أقيمت على الملعب البلدية ببركان في إياب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واشتعلت نيران الأزمة عقب تسجيل فريق نهضة بركان الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع٫ ليركض لاعبي أبو سليم نحو معروف وتبدأ الأزمة بينهم.

حيث كانت نتيجة التعادل 2-2 تؤهل فريق أبو سليم الليبي للدور نصف النهائي٫ بسبب انتهاء مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان حسام الباني الأهداف لأبو سليم الليبي في الدقيقة 47 من عمر اللقاء ثم رد نهضة بركان بهدفين عن طريق بول باسين وعادل تاهيف في الدقيقتين 68 و73.

وعادت الإثارة للمباراة عندما سجل أبو سليم الهدف الثاني والتعادل عن طريق عبد المنعم عليم في الدقيقة 83.

لم تنته الإثارة حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء إذ سجل يوسف الفحلي الهدف الثالث لنهضة بركان في الدقيقة 99 قبل أن يقرر محمد معروف إلغاءه بتوصية من var.



وبامتداد المباراة لدقائق أخرى سجل نهضة بركان هدف ثالث عن طريق إيسوفو دابو في الدقيقة 105 ليقتنص بطاقة التأهل.

وآشهر معروف خلال الأزمة البطاقة الحمراء للاعب أبو سليم الليبي حسام ألباني، كما من المتوقع أن يدون في تقريرها العديد من الاعتداءات التي رصدتها عدسات النقل التلفزيوني.

الجدير بالذكر أنه بتلك النتيجة يصعد فريق نهضة بركان للدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية ليواجه اتحاد العاصمة الجزائري.

اعتداء فريق أبو سليم على محمد معروف

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