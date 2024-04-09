نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل...ليفربول يستقر على بيع محمد صلاح الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح نادي ليفربول الضوء الأخضر لرحيل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل الاهتمام السعودي بالتعاقد معه.



وأفادت شبكة "HTIC" العالمية أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيع محمد صلاح الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول نهاية الموسم المقبل، يونيو 2025 مع عدم فتح باب المفاوضات معه لتمديد العقد حتى الآن.

وقد تأتي رغبة إدواردز في رحيل محمد صلاح الصيف المقبل بسبب نيته القيام بثورة كبيرة مزامنة مع رحيل يورجن كلوب عن تدريب الفريق، والنزول بمعدل أعمال الريدز.

وقد يرغب المدير التنفيذي لنادي ليفربول خلق جيل جديد للريدز برحيل كلوب، من خلال بيع عدد من اللاعبين الكبار على رأسهم محمد صلاح وتمويل صفقات اللاعبين الأصغر سنًا.

ويرى المدير التنفيذي لنادي ليفربول أن بيع محمد صلاح الصيف المقبل سوف يجلب للنادي مبلغًا ضخمًا في ظل الاهتمام السعودي الكبير بضمه، وهو ما يستطيع النادي الاستفادة منه في إجراء ثورة داخل الفريق.

يُذكر أن محمد صلاح هو هداف نادي ليفربول الموسم الحالي حتى الآن برصيد 23 هدفًا في مختلف البطولات خلال 35 مباراة خاضها مع الريدز