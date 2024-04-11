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أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد المصري لكرة اليد موعد وتفاصيل الدور النهائي لبطولة الدوري بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام بنظام الأفضل من ثلاث مباريات.

اتحاد اليد يحدد موعد مواجهات نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك

وفي ضوء هذا الإعلان، فقد تم تحديد شهر مايو كموعد نهائي لحسم البطولة وتحديد بطل الدوري بين الفريقين المتنافسين؛ وتم تحديد موعد المباراة الأولى في هذه السلسلة النهائية ليوم 17 مايو المقبل، بينما ستقام المواجهة الثانية بين الأهلي والزمالك يوم 21 من نفس الشهر.

وفي حال تعادل الفريقين بالفوز بكل مباراة، فقد تم تحديد يوم 24 مايو كموعد لإجراء المباراة الثالثة لحسم اللقب النهائي بين الأهلي والزمالك، ومن المهم أن نلاحظ أن الاتحاد لم يعلن بعد عن الصالة التي ستحتضن هذه المباريات الحاسمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المقرر أن تقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين فريقي سبورتنج والبنك الأهلي في نفس الأيام المحددة لمباريات النهائي، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة اليد.

يذكر أن الأهلي يحمل لقب الدوري المصري لكرة اليد من الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه باللقب بجدارة وإثبات قوته على أرض الملعب.