عاجل.. برشلونة يقطع الطريق أمام سان جيرمان في التعاقد مع الساحر

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم لإغلاق الباب أمام إغراءات باريس سان جيرمان الفرنسي.

يعمل مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، على تجديد عقد بيدري جونزاليس نجم وسط الفريق، ليبقى لفترة طويلة داخل “البلوجرانا”.

برشلونة يجهز عرضًا لتجديد عقد بيدري

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن بيدري سجل عودة قوية بعد تعافيه من الإصابة حيث شارك بفاعلية أمام باريس سان جيرمان.

وصنع بيدري، هدفًا في ليلة فوز برشلونة على باريس سان جيرمان في “حديقة الأمراء”، بمباراة ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وقال رومانو أن نادي برشلونة يجهز عقدًا جديدًا لاقتراحه على بيدري ومناقشته خلال الأشهر المقبلة.

وختم رومانو: “بيدري، عاد متألقًا أمام نادي باريس سان جيرمان، والذي كان حريصًا على التعاقد معه في السنوات الأخيرة لكن اللاعب رفض أي عرض مقدم”.