نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال في نهائي "كأس الدرعية للسوبر السعودي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدربا الاتحاد والهلال، عن تشكيلة كلّ من الفريقين في مباراتهما بنهائي "كأس الدرعية للسوبر السعودي" في أبوظبي الخميس.

وقد كان الهلال تأهل للنهائي على حساب النصر 2-1، فيما تفوّق الاتحاد على الوحدة بالنتيجة ذاتها.

وشهدت تشكيلة الهلال تغييرين مقارنة بلقاء النصر، بدخول لينان لودي في الجهة اليسرى بدلًا عن ياسر الشهراني، فيما عوّض صالح الشهري زميله عبد الحمدان في خط الهجوم.

أما مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد فأجرى تغييرًا واحدًا، إذ يبدأ صالح العمري أساسيًا بدلًا من جوتا.

تشكيلة الهلال:



حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد

الوسط: روبن نيفيز، سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري

الهجوم: ميشايل ديلغادو، مالكوم، صالح الشهري