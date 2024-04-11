نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد في نهائي "كأس الدرعية للسوبر السعودي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدربا الاتحاد والهلال، عن تشكيلة كلّ من الفريقين في مباراتهما بنهائي "كأس الدرعية للسوبر السعودي" في أبوظبي الخميس.

وكان الهلال تأهل للنهائي على حساب النصر 2-1، فيما تفوّق الاتحاد على الوحدة بالنتيجة ذاتها.

وشهدت تشكيلة الهلال تغييرين مقارنة بلقاء النصر، بدخول لينان لودي في الجهة اليسرى بدلًا عن ياسر الشهراني، فيما عوّض صالح الشهري زميله عبد الحمدان في خط الهجوم.

أما مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد فأجرى تغييرًا واحدًا، إذ يبدأ صالح العمري أساسيًا بدلًا من جوتا.

تشكيلة الاتحاد:



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: أحمد حجازي، فواز الصقور، لويز فيليبي، مد الله العليان

الوسط: نغولو كانتي، فرحة الشمراني، صالح العمري

الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو