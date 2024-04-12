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أحمد جودة - القاهرة - أعرب حارس مرمى الهلال، المغربي ياسين بونو، عن سعادته بالتتويج بأول لقب له مع الهلال، بعد التتويج بكأس الدرعية للسوبر السعودي بالفوز على الاتحاد 4-1، في نهائي البطولة التي احتضنتها الإمارات.

اول تعليق من ياسين بونو بعد حصد لقب السوبر السعودي

وقال بونو في تصريحات عقب نهاية اللقاء، "إنه كان يتوقع الحصول على البطولات مع الهلال، لا سيما وأنه فريق بطولات لذا عمل على أن يكون حاضرًا دائمًا في المواجهات الكبرى والحاسمة من أجل التتويج باللقب.

ولفت بونو إلى أن لاعبي الهلال لن يتهاونوا بعد التتويج بأول لقب، مؤكدًا أنه سيكون حافزًا للفريق من أجل مواصلة التتويج. ووجه بونو الشكر لجماهير الهلال على دعمها الكبير للفريق في رحلته بكأس السوبر في أبوظبي رغم ظروف العيد، "متمنيًا أن يواصل إسعادهم والعمل من أجل مزيد من البطولات".