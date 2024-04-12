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أحمد جودة - القاهرة - فاز بنفيكا البرتغالي على ضيفه مارسيليا الفرنسي بنتيجة (2-1)، مساء الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

بنفيكا يتغلب على مارسيليا بالدوري الأوروبي

سجل هدفي الفريق البرتغالي رافا سيلفا في الدقيقة (16) والأرجنتيني أنخيل دي ماريا (52).

وقلص الجابوني بيير إيمريك أوباميانج النتيجة لمارسيليا في الدقيقة (67).

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب فيلودروم معقل مارسيليا يوم الخميس المقبل.

وفي لقاء اخر تغلب باير ليفركوزن على ضيفه وست هام بهدفين دون رد، مساء اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل ثنائية ليفركوزن جوناس هوفمان في الدقيقة (83) وفيكتور بونيفاس في الدقيقة (90) على ملعب باي أرينا.

