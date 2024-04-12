عاجل...غوارديولا: مانشستر سيتي في ورطة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه يواجه "ورطة كبرى" بسبب الإصابات وإرهاق اللاعبين، كما أفاد موقع "ذا أتلتيك".

غاب المدافعان كايل ووكر وناثان آكي عن المباريات الأخيرة للفريق، فيما قال لاعب خط الوسط رودري بعد مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إنه "بحاجة إلى راحة" بسبب عدد الدقائق التي لعبها هذا الموسم.

عكس منافسَيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال وليفربول، يخوض مانشستر سيتي ثلاث مسابقات، إذ يواجه ريال مدريد الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل ثلاثة أيام من مواجهته تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

عشية استضافته لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال غوارديولا: "علينا (التركيز على لوتون)، الدوري الإنجليزي مهم جدًا. نقاتل من أجل اللقب منذ 11 أو 10 أشهر، وندرك المركز الذي نحن فيه".

وقد أضاف: "أحتاج إلى إراحة لاعبي خط الوسط أيضًا، ولكن في المباريات الودية (لإنجلترا)، أُصيب (جون ستونز وكايل ووكر) لذلك لا يمكنهم الحصول على راحة".

وتابع: "نحن في ورطة كبرى. كان لديّ شعور بأننا كنا متعبين في المباريات الأخيرة. سنقرّر غدًا ما يتوجّب علينا فعله".

ولا تزال هناك شكوك بشأن جاهزية آكي ووكر وفيل فودين لخوض المباراة ضد لوتون تاون. وقال غوارديولا في هذا الصدد: "نتدرّب بعد ظهر اليوم، وبعد ذلك سنعرف بشكل أفضل ما يشعرون به".



أهمية رودري

لعب رودري 3498 دقيقة مع "سيتي" في كلّ المسابقات هذا الموسم، متخلّفًا فقط عن فودين (3560 دقيقة). وقال اللاعب الإسباني الثلاثاء: "أحيانًا يكون الأمر كذلك. أنا بحاجة إلى التكيّف. (الراحة) أمر نخطّط له".

وشدد غوارديولا على أهمية رودري بالنسبة إلى "سيتي"، قائلًا: "ألقِ نظرة على مبارياتنا وستدرك ذلك. الأمر بسيط. إنه مهم جدًا نتيجة الجودة التي يقدّمها لنا. ولكن إذا كان لديك لاعب لا يريد اللعب، فلن يلعب".

ولفت إلى أن الحارس البرازيلي إيدرسون بات "جاهزًا للعب"، بعد غيابه بسبب الإصابة.