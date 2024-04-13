نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة ندا تفوز بالمركز الأول وعبد الخالق البنا بالمركز الثالث فردي فاينال C ببطولة كأس العالم للتجديف بإيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب القومي المصري للتجديف نتائج مشرفة للغاية في منافسات المرحلة الأولى لبطولة كأس العالم بمدينه فاريزى بإيطاليا كانت تلك النتائج التي سطرها أبطال وبطلات التجديف كالتالي: فازت اللاعبة الصاعدة الواعدة غادة ندا بالمركز الأول فردي فاينال C لأول مره فى تاريخ منافسات البنات التى شاركت من قبل ضمن المنتخب القومي المصري فى كاس العالم محققه رقم قياسي جديد لبنات مصر في التجديف وهو 7.52.75 متفوق علي لاعبات فلندا والسويد واوغندا.

غادة ندا تفوز بالمركز الأول وعبد الخالق البنا بالمركز الثالث

وبالنسبه لنتيجة الفردى رجال فاز البطل واللاعب عبد الخالق البنا بالمركز الثالث فاينال C بينما حصل اللاعب عمر حسام على المركز الخامس.

اما نتيجة الدبل الخفيف فتأهل لفاينال B الأبطال محمد علاء قوطه واحمد خالد في الزوجى مزدوج المجداف خفيف رجال وغدا بمشيئة الله تعالى ستقام منافسات الدور النهائي الساعه العاشرة صباحا.

وأشاد وثمن بدورهم كل من الكابتن طيار حسن عميرة رئيس بعثة مصر وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتجديف والمهندس محمد طه المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتجديف والكابتن محمد جمعة مدرب منتخب مصر هذة النتائج المشرفة التي سطرها وحققها لاعبو المنتخب القومي المصري للتجديف بعد أن بذلوا جهود مضنية ولم يقصروا في حق أنفسهم ووطنهم.

الجدير بالذكر أن البعثة المصريه تتكون من كل من الكابتن طيار حسن عميره عضو الاتحاد المصرى للتجديف رئيسا للبعثة والكابتن محمد طه المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتجديف والكابتن محمد جمعه مدرب منتخب مصر وجدي عفيفي المدير الإداري للبعثة وكل من اللاعبين الأبطال الدوليين: عبد الخالق البنا ومحمد علاء قوطه واحمد خالد واللاعبه غاده ندا واللاعب عمر حسام.