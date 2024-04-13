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أحمد جودة - القاهرة - تابع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين، خلال الساعات الماضية كافة الأخبار المنشورة عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بقرار النيابة العامة المصرية بإحالة مسئولين سابقين بالاتحاد للمحاكمة على خلفية قضية هروب بعض الأشخاص في عام 2015.

المكفوفين يوضح الحقائق كاملة فى إحالة مسؤولين سابقين للمحاكمة

إيماء إلى اللغط والمعلومات غير الدقيقة المنشورة في بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وجب على مجلس الإدارة توضيح الأمور التالية:

أولا: قرار إحالة النيابة العامة يخص كلا من رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين السابق وليس الحالي ونائب رئيس الاتحاد السابق وليس الحالي ومدير إدارة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بإيفاد عدد من المبصرين لتمثيل ناد رياضي للمكفوفين في بطولة عالمية بإحدى الدول الأوروبية، فيما هربت البعثة بعد ذلك.

ثانيا: مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور أحمد عوين تم تكليفه بتسيير أمور الاتحاد بعد أحداث الواقعة المشار إليها في عام 2016 واتخذ أول قرار في جلسته الأولى بإحالة الملف كاملا للنيابة العامة المختصة للتحقيق فيها بالتنسيق مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة.

ثالثا: يؤكد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين أن المجلس الحالي لا يضم من بين أعضائه أيا من الأشخاص المذكورين بعاليه في قرار الإحالة من النيابة العامة الموقرة، خاصة أن الواقعة المشار إليها تمت في عام 2015 أي قبل انتخاب المجلس الحالي ولا توجد علاقة مباشرة من قريب أو من بعيد تخص المجلس الحالي مع أطراف هذه الواقعة.

رابعا: مجلس الإدارة الحالي قدم كافة المستندات والسجلات الموجودة بالاتحاد التي تخص الواقعة وعاون جهات التحقيق المنوط بها هذا الشأن بالتنسيق المباشر مع الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الحالي والذي لم تقع الأحداث المشار إليها في عهده.

في النهاية يود الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين أن يؤكد على تقديره الكامل للدور البارز الذي يقوم به الإعلام المصرى بكافة وسائله في تقديم رسالته السامية للتنوير، ويهيب مجلس الإدارة بجميع الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية أن تتوخى الدقة والالتزام بقواعد المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الصحفى.