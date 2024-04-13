نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن نكرر أخطاء مباراة السيتي.. تعليق مثير من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد أمام مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب فريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بعد فوز فريقه على ريال مايوركا في الدوري الإسباني وقبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد حقق الفوز بنتيجة 1-0 أمام مايوركا، ويلتقي مانشستر سيتي في مباراة الإياب بعد تعادلهما في الذهاب 3-3.

تعليق مثير من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد أمام مايوركا

أكد أنشيلوتي في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية أن الفوز كان هدفًا مهمًا للفريق قبل مواجهة كلاسيكو مع برشلونة، معربًا عن سعادته بالأداء والنتيجة التي تقرب الفريق من اللقب.

وأشار إلى أن أداء الفريق في الشوط الأول لم يكن جيدًا، حيث كانوا بطيئين للغاية، لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء بشكل كبير.

وبخصوص التركيز على مباراة مايوركا قبل مواجهة مانشستر سيتي، أكد أنشيلوتي أن كل مباراة تعتبر نهائيًا، وأن هدف الفريق كان الفوز في تلك المباراة.

وعن ميليتاو وإمكانية مشاركته أمام مانشستر سيتي، أوضح أنه فضل عدم بدء المباراة به وأنه فكر في إعطائه المزيد من الدقائق في الشوط الثاني.

وأشار إلى أهمية تجنب الخسائر، مؤكدًا على أن من الصعب على الفريق استعادة الكرة إذا تعرض للخسارة، كما أشاد بقوة الفريق وتنافسه الدائم.

وبخصوص مباراة الإياب مع مانشستر سيتي، أكد أنشيلوتي على جاهزية الفريق، معربًا عن تفاؤله رغم إصابة لاعبه رودريجو، ومشيرًا إلى قوة الفريق البدنية لمانشستر سيتي.

وفيما يتعلق باللاعب روديجر، أكد أنه سيلعب مباراة الإياب، وأنه يأخذ في عين الاعتبار الانتقادات بشأن هذا القرار.

وختم أنشيلوتي بالتعليق على إهدار الفرص، مشيرًا إلى أهمية التركيز والدفاع الجيد، معربًا عن رضاه عن أداء الفريق عمومًا، ومدحًا لأداء اللاعب إبراهيم دياز رغم إهداره فرصة مهمة، وتعليقًا على صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس جونيور قال إنها دليل على نجاحه.