نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعصر جديد لـ البيانكونيري.. يوفنتوس يتعادل أمام تورينو بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفنتوس تعثر مرة أخرى في الدوري الإيطالي بعد أن اكتفى بالتعادل السلبي في مباراته مع تورينو، في الديربي ديلا مولي الذي أقيم على أرضية ملعب أوليمبكو جراندي تورينو. دخل يوفنتوس المباراة وهو يطمح في تحقيق الفوز بعد نجاحه في الجولة السابقة أمام فيورنتينا، بهدف تأمين المركز الثالث والضغط على ميلان حتى لو بشكل بعيد.

يوفنتوس يتعادل أمام تورينو بالدوري الإيطالي

رغم توازن أداء فريق البيانكونيري في الشوط الأول، إلا أنه أضاع فرصة هدف واضحة عبر الهداف الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي كان من بين أبرز اللاعبين في الملعب، إلى جانب فيديريكو كييزا.

في الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا لتورينو بحجة ارتكاب مهاجمهم مخالفة، وقدم الحارس تشيزني أداءً رائعًا أمام محاولات بيلانوفا لتسجيل هدف مهم. بعد مرور 65 دقيقة، قرر المدرب أليجري استبدال كوستيتش وكييزا بكينان يلديز وصامويل إيلينج، مما أثر على خطورة يوفنتوس بعد فقدانه لبعض العناصر البارزة.

في الدقيقة 75، أهدر كينان يلديز فرصة مهمة ليوفنتوس قبل أن يقوم أليجري بإجراء تبديلات جديدة، حيث دفع بمويس كين بدلًا من فلاهوفيتش، وأليكس ساندرو بدلًا من جاتي. تلك التغييرات ساهمت في تقليل الضغط على مرمى يوفنتوس وتحسين أداء الفريق.

بالرغم من ذلك، كاد البديل لازارو أن يسجل هدفًا في الدقيقة 94، لكن تسديدته مرت فوق العارضة بقليل. انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وهو التعادل الأول بين الفريقين على ملعب تورينو منذ 25 عاما، والأول في الدوري الإيطالي عمومًا منذ عام 2008.

بهذه النتيجة، استمر يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، متأخرًا بفارق 5 نقاط عن بولونيا في المركز الرابع، في حين بقي تورينو في المركز التاسع برصيد 45 نقطة. تعني هذه النتيجة أن يوفنتوس فقد نقطتين أخريتين في سباق المنافسة على اللقب، وهو ما يجعله يتراجع للمركز الثالث بفارق ضئيل عن المنافسين، بعد أن كان يتنافس على الصدارة مع إنتر ميلان حتى فبراير الماضي.