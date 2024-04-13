نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائية برونو فيرنانديز تمنح مانشستر يونايتد نقطة ثمينة من ميدان بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مواجهة بين مانشستر يونايتد وبورنموث بالتعادل الإيجابي، حيث سجل كل فريق هدفين في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "فيتاليتي".

تعادل مانشستر يونايتد أمام بورنموث

في بداية اللقاء، استطاع دومينيك سولانكي من بورنموث تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16، بعدما استقبل تمريرة دقيقة من ماركوس سينسي.

ردَّ برونو فيرنانديز لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 31، بتسجيل هدف التعادل الأول لفريقه.

لم يمضِ وقت طويل حتى قبل نهاية الشوط الأول، حيث نجح جاستن كلويفرت من بورنموث في تسجيل الهدف الثاني بتمريرة مذهلة من سينسي في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني، نال برونو فيرنانديز فرصة أخرى ليسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد، وذلك من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 50 نقطة، محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين ارتقى بورنموث إلى المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.