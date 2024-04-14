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أحمد جودة - القاهرة - "فوز تاريخي لا يُنسى".. ماذا فعل الأهلي والزمالك تحت صافرة إبراهيم نور الدين؟

"فوز تاريخي لا يُنسى".. ماذا فعل الأهلي والزمالك تحت صافرة إبراهيم نور الدين؟، باتت جماهير الكرة المصرية خاصة جمهور القطبين الأهلي والزمالك، على موعد ناري مع مباراة نارية في ديربي القاهرة بالدوري المصري الممتاز رقم 127 في تاريخ الناديين.

وتزداد محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية قبل إنطلاق القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري، لمعرفة كافة التفاصيل التي يحتاجها الجميع.

"فوز تاريخي لا يُنسى".. ماذا فعل الأهلي والزمالك تحت صافرة إبراهيم نور الدين؟

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"فوز تاريخي لا يُنسى".. ماذا فعل الأهلي والزمالك تحت صافرة إبراهيم نور الدين؟

وفي ذلك الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

باتت صافرة الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، هي التي تدير لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، المؤجل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

يشعر جمهور الأهلي بحالة من التفاؤل عن صافرة إبراهيم نور الدين أثناء تواجده في إدارة مباريات الفريق ضد الزمالك، التي تجمع قطبي الكرة المصرية في لقاءات نارية.

حيث إدارة نور الدين لقاء الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري العام موسم 2013/2014، وحقق الأهلي في ذلك الوقت الفوز بهدف نظيف، سجله احمد توفيق بالنيران الصديقة في شباك الزمالك لصالح الأحمر، كما احتسب للأبيض ركلة جزاء اصاح بها محمود فتح الله خارج المرمي.

إبراهيم نور الدين في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

وظهر أيضًا نور الدين في نهائي القرن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، كـ حكمًا رابعًا، عقب إصابة المغربي رضوان جيدة بفيروس كورونا، ليحقق المادر الأحمر الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب الأبيض غريمه التقليدي ليظفر باللقب الأقرب لقلوب الجماهير كأس إفريقيا التاسعة.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت قيادة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، عن تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 بالدوري المصري، ويعاونه سامي هلهل وهاني عبدالفتاح مساعدين أول وثاني، وأحمد الغندور حكم رابع، بينما يتواجد محمد عادل على تقنية الفيديو ويعاونه عاطف حسين ومحمود أبو الرجال مساعدين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره وغريمه التقليدي الزمالك مساء الإثنين المقبل الموافق 15 إبريل الجاري، ضمن منافسات الجوله العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفتتح ملعب ستاد القاهرة الدولي أبوابة ليحتضن المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.