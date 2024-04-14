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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات في نادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلي 2023/2024 بعد فوزه على فريق الشمس بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر للكرة الطائرة سيدات على حساب الشمس

سيطر فريق الأهلي على المباراة بأداء قوي، حيث تفوق في جميع الأشواط بنتائج واضحة، حيث جاءت النتائج كالتالي: الشوط الأول انتهى بنتيجة 25/20، الشوط الثاني بنتيجة 25/13، والشوط الثالث بنتيجة 25/10.

وكان الأهلي قد وصل للمباراة النهائية بعد فوزه في الدور قبل النهائي على فريق وادي دجلة بنتيجة 3-0، بينما تأهل فريق الشمس على حساب فريق الزمالك بنتيجة 3-2.

بعدما احتل فريق الزمالك المركز الثالث بعد فوزه على فريق وادي دجلة بنتيجة 3-0، أقيمت المباراة بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة وأسر اللاعبين دون وجود جماهير في صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

كما يجري سيناريو مشابه لبطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 27 و28 أبريل، حيث ستقام المباريات دون حضور جمهور، وسيتنافس كل من الأهلي والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش في نصف النهائي.