نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024.. نجم إنتر ميلان يتصدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين.

وتعد أبرز مباريات اليوم الأحد مواجهة فريق إنتر ميلان مع نظيره كالياري في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ومواجهة فريق ميلان مع نظيره ساسولو عند تمام الساعة الثالثة.

كما يلتقي فريق روما مع نظيره فريق أودينيزي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم:-

لوتارو مارتينيز، انتر ميلان 23 هدف.

دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس 15 هدف.

أوليفيه جيرو، ميلان، 13 هدف.

باولو ديبالا، روما 12 هدف.

ألبرت جودموندسون، جنوى 12 هدف.

فيكتور أوسيمين، نابولي 12 هدف.