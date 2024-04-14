نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى أحد أندية الدوري الإنجليزي، للتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي ومانشستر يونايتد الأسبق.

مورينيو على رادار وست هام

لا يزال جوزيه مورينيو، غير مرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن قيادة روما الإيطالي مطلع العام الجاري.

ووفقًا لموقع "تيم توك" فأن نادي وست هام يونايتد يتطلع لإعادة جوزيه مورينيو إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى في الموسم المقبل 2024-25.

خاض البرتغالي المخضرم، مورينيو، تجارب مهمة في الدوري الإنجليزيمن خلال تدريب أندية تشيلسي وتوتنهام هوتسير ومانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو قد ارتبط في الفترة الماضية، بالانضمام إلى الدوري السعودي ولكنه أكد رغبته بمواصلة مشواره في أوروبا.