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أحمد جودة - القاهرة -

توعد المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد الإسباني برسائل قوية وذلك قبل المواجهة المرتقبة في دوري الأبطال.

جوارديولا يتوعد ريال مدريد برسائل قوية قبل موقعة الأبطال

ويواجه ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وأكد جوارديولا في تصريحات صحفية له عن مباراة ريال مدريد القادمة:" أؤكد لكم، سنقدم كل شيء ممكن في كل دقيقة أمام الملكي، أؤكد لكم بأن كل لاعب سيقدم كل شيء".

وتابع:" نعلم أن المباراة صعبة ولكن نريد التأهل، نريد الجمهور معنا في كل لحظة، سندافع وسنهاجم وسنفعل كل شيء للتأهل، أريد من الجماهير أن يكون ملعب الاتحاد ملئ بكل صخب".

وستنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.