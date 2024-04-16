نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات إياب الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل برشلونة وذلك ضمن منافسات إياب الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وتُنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر شاشة قناة beIN sports 1 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.



وتُنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر شاشة قنوات بين سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي والذي جاء ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وكان برشلونة قد تأهل متصدرًا للمجموعة الثامنة قبل أن يُقصي نابولي في دور الستة عشر بينما تأهل باريس سان جيرمان بصعوبة كوصيف للمجموعة السادسة وهي الأقوى في دور المجموعات والتي كانت تضم بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد ثم تأهل من دور الستة عشر على حساب ريال سوسييداد.



يحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة وبفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب الصدارة.



أما باريس سان جيرمان فلا يزال يبحث عن حل لعقدة عدم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا طوال السنوات الماضية على الرغم من امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم العالم.



وعلى المستوى المحلي، أصبح باريس سان جيرمان قريبًا للغاية من حسم لقب الدوري الفرنسي الذي يتصدره جدوله حاليًا برصيد 64 نقطة وبفارق 10 نقاط عن استاد بريست صاحب المركز الثاني.