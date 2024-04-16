نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين: "مش عايزين حكام أجانب تاني خلاص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أنه قدم مباراة مميزة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بمساعدة زملائه من طاقم التحكيم.

وقال في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة:" مش عايزين حكام أجانب تانى خلاص والتحكيم المصري بخير ".



وتابع إبراهيم نور الدين :" لن اعتزل التحكيم حاليا وانتظر مباراة حاسمة لإنهاء بها مسيرتى التحكيمية ".

وأكمل:" استعدادى لمباراة القمة مثل أى مباراة في الدوري ولم تختلف أى لقاء اخر ".