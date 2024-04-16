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أحمد جودة - القاهرة - في رد فعل على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وجهت ضغوطًا لنادي ريال مدريد بخصوص مشاركة نجمهم كيليان مبابي في أولمبياد باريس، أكد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، على موقفه الثابت.

بيريز يرد على تصريحات ماكرون بشأن الاولمبياد

في إجابته على سؤال ماكرون حول إمكانية مشاركة مبابي في الأولمبياد، أوضح بيريز خلال تصريحاته لإذاعة "RMC Sport" الفرنسية أن ريال مدريد لن يتغير عن موقفه، مشيرًا إلى الثقة التامة في الأندية الفرنسية والأوروبية.

عندما سئل عما إذا كان يقصد ريال مدريد بالأندية الأوروبية، أكد بيريز بضحكة أنه بالضبط هذا ما كان يقصده.

تلقت تصريحات ماكرون ردود فعل قوية في الوسط الكروي العالمي، ووصلت تلك الرسالة أيضًا إلى بيريز. وبيريز أكد على موقف النادي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الفرنسي يعلم بوضوح الموقف، وأفضل حلًا لريال مدريد هو أن لا أحد يشارك في الأولمبياد بعد انتهاء اليورو.