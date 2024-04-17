نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي العين الإماراتي مع نظيره الهلال السعودي مساء اليوم على الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر أبريل الجاري على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وكان الفريق الإماراتي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز بركلات الترجيح أمام النصر بنتيجة 3-1، كما تأهل الهلال إلى نفس الدور بعد الفوز أمام الاتحاد بنتيجة 4-0 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الهلال ضد العين اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة الهلال ضد العين مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم نقلها أيضًا على قنوات أبوظبي الرياضية وبي إن سبورتس القطرية.