نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام العين في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة نظيره فريق العين الإماراتي اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الحالي في لقاء هام بينهم بستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال والعين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والعين مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام العين

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: سافيتش، روبين نيفيز، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، سالم الدوسري، صالح الشهري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين

تردد قناة bein sports afc

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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