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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جود بلينجهام عن انضمامه إلى ريال مدريد، قبل بداية الموسم الحالي رغم وجود العديد من العروض.

بيلينجهام يتحدث عن سبب انضمامه إلى ريال مدريد

قال بيلينجهام في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: "لقد تفاوضات مع الكثير من الأندية، ووجدت مساعدة رائعة من عائلتي".

وأضاف "من الصعب أن تتلقى المزيد من المعلومات وتفكر فيها وفي نفس الوقت تكون ملتزما بخوض مباراة في نهاية الأسبوع أو دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "لقد أجريت محادثات مع أندية أخرى ولكن عندما جاء ريال مدريد، لم أفكر في الأمر، حجم النادي والمشروع والخطة المستقبلية وفرصة اللعب مع لاعبين رائعين".

وأتم "لقد تمسكت بالفرصة فورا، ولذا اتخذت قراري".