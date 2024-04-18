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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا: الميلان وروما مباراة مجنونة.. ماركا: الريال يعبر السيتي بركلات الترجيح في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 18_04-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
لاجازيتا ديلو سبورت:
الميلان وروما مباراة مجنونة
كأس جميلة
اتالانتا يمكن ان يفعلها
الريال يهزم السيتي بضربات الترجيح
كارلو يعبر
ماركا:
ريال مدريد ٤-٣ السيتي (ركلات الترجيح)
ليحيا الريال
الريال يعبر الى الدور نصف النهائي بأداء خرافي
البايرن امام الريال
دورتموند امام باريس
نادال يودع
سبورت:
غير معقول
الريال يخرج السيتي بركلات الترجيح
نادال يخسر ويودع بطولة برشلونة
انتقادات غوندوغان تزعزع غرفة الملابس
رافاييل ماركيز ،خليفة تشافي