الرياضة

الصحف الأوروبية.. لاجازيتا: الميلان وروما مباراة مجنونة.. ماركا: الريال يعبر السيتي بركلات الترجيح

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا: الميلان وروما مباراة مجنونة.. ماركا: الريال يعبر السيتي بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 18_04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

لاجازيتا ديلو سبورت: 

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الميلان وروما مباراة مجنونة
كأس جميلة
اتالانتا يمكن ان يفعلها
الريال يهزم السيتي بضربات الترجيح
كارلو يعبر

ماركا: 

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ريال مدريد ٤-٣ السيتي (ركلات الترجيح)
ليحيا الريال
الريال يعبر الى الدور نصف النهائي بأداء خرافي
البايرن امام الريال
دورتموند امام باريس
نادال يودع

سبورت: 

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غير معقول
الريال يخرج السيتي بركلات الترجيح
نادال يخسر ويودع بطولة برشلونة
انتقادات غوندوغان تزعزع غرفة الملابس
رافاييل ماركيز ،خليفة تشافي

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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