الصحف الأوروبية.. لاجازيتا: الميلان وروما مباراة مجنونة.. ماركا: الريال يعبر السيتي بركلات الترجيح

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الميلان وروما مباراة مجنونة كأس جميلة اتالانتا يمكن ان يفعلها الريال يهزم السيتي بضربات الترجيح كارلو يعبر

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 18_04-2024

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امير السيد

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