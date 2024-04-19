نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اتلتيك بيلباو وغرناطة في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الجمعة الموافق 19 إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث يحتل فريق أتلتيك بيلباو، المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة غرناطة ضد أتليتك بيلباو

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة غرناطة ضد أتليتك بيلباو عبر قناة beIN Sports 1HD.