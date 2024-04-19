مدرب مازيمبي يتحدى الأهلي قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق لامين نداي مدرب مازيمبي، قبل مواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي "كاف" قائلًا “علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، لدينا احترام كبير للأهلي الذي هو الفريق الأكثر نجاحا في القارة، ونتوقع مباراة صعبة للغاية”.

وتابع "ومع ذلك، لدينا كل الفرص، يجب أن نكون جيدين في كلتا المباراتين حتى نصل إلى النهائي". وكان نداي قاد مازيمبي للتتويج باللقب عام 2010 ولنهائي 2012.

ولعب الفريقان في أربع مباريات سابقة، فاز عليه مرتين وتعادلا في واحدة، وفاز الفريق الكونغولي الديمقراطي في لقاء وحيد.

ورأى رئيس النادي مويس كاتومبي إن فريقه يحتاج لحسم التأهل في ملعبه وأضاف "لن نتأهل بمستوانا في الملعب فقط بل نحتاج لدعم إلهي من أجل التأهل".