نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استون فيلا يفقد مارتينيز أمام اولمبياكوس في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، عن مواجهة أوليمبياكوس اليوناني، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري المؤتمر، مطلع الشهر المقبل.

استون فيلا يفقد مارتينيز أمام اولمبياكوس في دوري المؤتمر الأوروبي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الحارس الأرجنتيني حصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة بسبب أسلوبه في استفزاز الجماهير، ولكن لم يتم طرده، لأن البطاقات الصفراء في المباراة لا يؤخذ بها خلال ركلات الترجيح.

ولكن، بعد حصوله على إنذار في مباراة الذهاب أمام ليل، سيغيب الحارس عن مواجهة الفريق اليوناني، المقرر إقامتها 2 أيار/مايو المقبل، لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

وسيكون غياب الحارس الفائز بكأس العالم الأخيرة، والذي قدم أداء بطوليا أمام المنتخب الفرنسي في نهائي مونديال قطر 2022، مؤثرا للغاية، حيث وصفه أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، بأنه أفضل حارس في العالم.

وقال إيمري: "يكون الحديث عن هذا عندما يحقق النجاح على المستوى الفردي والجماعي مع ناديه أستون فيلا ومنتخب بلاده".

وأضاف: "حقق النجاح مع منتخب بلاده، وهو يحقق النجاح ويتحسن مع أستون فيلا"، وفرديا هو ينجح لأنه يتصدى للكثير من الكرات في المباريات كحارس مرمى".

وأكد: "بالطبع هو أفضل حارس مرمى في العالم- الأول، والثاني، والثالث. بالنسبة لي هو الأفضل".

وبعد أن خاض 129 دقيقة في شمال فرنسا، سينقل أستون فيلا تركيزه سريعا نحو مباراته أمام ضيفه بورنموث بعد غد الأحد.