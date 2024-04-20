نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانسيلو يعلق على خروج برشلونة من تشامبيونزليج وآخر الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فريق برشلونة على رغبة فريقه في تحقيق الفوز في مواجهة الكلاسيكو المقبلة ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، التي ستقام يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو".

تصريحات كانسيلو

وأوضح كانسيلو في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه قائلًا: "نسعى جميعًا للفوز لنستمر في المنافسة على لقب الليجا. ستكون المباراة صعبة للغاية على أرض المنافس، لكننا كفريق نستحق النجاح. لدينا مجموعة رائعة في غرفة الملابس، وأنا فخور بأن أكون جزءًا منها".

وأضاف: "سنعمل بجدية من أجل الفوز، بعد الصدمة التي تلقيناها أمام باريس سان جيرمان، يجب علينا الانتعاش وتقديم أداء جيد في الكلاسيكو".

وعبر كانسيلو عن توتره وترقبه للمباراة قائلًا: "الكلاسيكو هو واحد من أهم المباريات في العالم، وكنت دائمًا أشاهده عندما كنت لاعبًا في الفرق الأخرى".

وأكمل: "ستكون مباراة جيدة بالتأكيد، مع فريقين جيدين، ونأمل في الفوز. سيكون علينا العمل بجدية والتركيز من أجل الفوز".

وفيما يتعلق بحالة الفريقين، فإن كل منهما يدرك أهمية اللقاء لمنافسة على اللقب، حيث يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة الذي يحتل المركز الثاني.