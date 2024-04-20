عاجل.. ميدو يطالب حسين لبيب بضم حاوي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، عن أمنيته بانضمام الجناح الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى صفوف الفريق الأبيض بعد انتهاء عقده مع الأهلي في صيف عام 2025.

ميدو يطالب حسين لبيب بضم حاوي الأهلي

وأوضح ميدو خلال حديثه في برنامج "اللعيب" على قناة "mbc masr"، أن الزمالك ينبغي أن يسعى لضم بيرسي تاو في حال عدم تجديد عقده مع الأهلي، نظرًا لأهمية دوره كجناح أيمن يلعب بقدمه اليسرى ومهاراته في اللعب على الأطراف.

وأشار إلى أن الزمالك بحاجة ماسة إلى تدعيمات في مراكز مختلفة، مثل حراسة المرمى وخط الهجوم والدفاع، مع تحديد رمضان صبحي كلاعب محتمل لتعزيز خطوط الوسط.

وعبر ميدو عن رغبته في بقاء أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك، مشيرًا إلى أهمية دوره في الفريق ورغبته في استمراره لفترة طويلة مع النادي الأبيض.