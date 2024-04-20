نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الدوري الإيطالي عن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مبارتين اليوم السبت، حيث سيواجه إمبولي نظيره نابولي كما سيواجه أودينيزي نظيره هيلاس فيرونا.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة والثلاثين.:-

1 - لوتارو مارتينيز - انتر ميلان - 23 هدف.

2 - دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 16 هدف.

3 - أوليفيه جيرو - ميلان - 13 هدف.

4 - فيكتور أوسيمين - نابولي - 13 هدف.

5 - ألبرت جودموندسون - جنوى 13 هدف.

6 - دوفان زاباتا - تورينو وأتلانتا - 12 هدف.

7 - باولو ديبالا - روما - 12 هدف.

8 - ماركوس تورام - إنتر ميلان - 11 هدف.

9 - هاكان كالهانجولو - إنتر ميلان - 11 هدف.

10 - تيون كوبمينرس - أتلانتا - 11 هدف

11 - روميلو لوكاكو - روما - 11 هدف