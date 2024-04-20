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أحمد جودة - القاهرة - يرى ​ريفالدو​ أسطورة البرازيل وبرشلونة ان ​جوزيه مورينيو​ مدرب ​روما​ السابق اقرب من ​بيب غوارديولا​ لتدريب النادي الكتالوني خلفا ل​تشافي هيرنانديز​.



ويؤمن ريفالدو أن مورينيو الذي هو بلا ناد حاليا يستطيع النجاح مع برشلونة في حالة عودته بعدما تواجد بالنادي كمساعد للسير بوبي روبسون.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة الصن اكد النجم البرازيلي السابق إنه لا يعتقد ان غوارديولا سيعود إلى برشلونة في الموسم المقبل لأنه مرتاح مع مانشستر سيتي، وعودته ستعتمد على الوضع المالي للنادي لجلب اللاعبين المناسبين.

ريفالدو يؤمن بنجاح مورينيو مع برشلونة



وأما عن مورينيو فان هناك الكثير من الجماهير التي لا تقبل اللاعبين أو المدربين الذين عملوا مع خصمهم اللدود ولكنه كان بالفعل في برشلونة وعمل مع السير بوبي روبسون.

وأضاف ان مورينيو شخص رائع ويتمتع بروح تنافسية عالية كمدرب ربما يثير الجدل في بعض الأحيان وهذا يقلق الجماهير، ولكنه رجل يعشق الفوز ويبدو أن قدومه أسهل بكثير من التعاقد مع بيب غوارديولا وإنه سيكون صفقة رائعة للنادي حتى لو اعترضت الجماهير على هذا الأمر،لأنه يعرف الفريق والدوري الإسباني جيدًا، ولديه خبرة طويلة في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مورينيو سبق له العمل في برشلونة كمترجم ومساعد للسير بوبي روبسون منذ 1996 وحتى عام 2000 وانتقل بعد سنوات إلى ريال مدريد في 2010، وقضى 3 سنوات مع الفريق وتوج معه بلقب دوري إسباني وسوبر محلي وكأس ملك إسبانيا قبل رحيله في 2013.