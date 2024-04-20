نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام برشلونة في الكلاسيكو والذي سيقام في قمة الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري الإسباني "الليغا". قائمة ريال مدريد جاءت كالتالي:- حراسة المرمى: لونين - كيبا - ماريو دي لويز الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي

الوسط: بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - أردا غولير

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

