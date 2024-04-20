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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس الأتحاد الإنجليزي مع تردداتها

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس الأتحاد الإنجليزي مع تردداتها.. تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم السبت 20 أبريل 2024، صوب ملعب ويمبلي العريق في لندن، حيث يلتقي مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة نارية ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة كأس الأتحاد الإنجليزي مع تردداتها

مانشستر سيتي وتشيلسي: صراع عمالقة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وتأتي هذه المباراة لتُعيد إحياء الصراع الدائر بين الفريقين، حيث التقيا مؤخرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزًا هامًا على نيوكاسل في ربع النهائي، بينما يسعى تشيلسي للثأر من هزيمة سابقة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو.

وتُعدّ هذه المباراة فرصة ذهبية للفريقين للتأهل إلى المباراة النهائية لواحدة من أعرق البطولات الإنجليزية، وتحقيق لقب جديد يُضاف إلى خزينتهما الحافلة بالإنجازات.

وإلى جانب الأهمية الكروية لهذه المباراة، فإنّها تُعدّ بمثابة فرصة رائعة للاستمتاع بمواجهة تكتيكية مميزة بين مدربين من أبرز مدربي العالم، بيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، وتوماس توخيل في صفوف تشيلسي.

ولذلك، يُتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرة، وأن تُقدم جرعة ممتعة من كرة القدم عالية المستوى.

موعد مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي



تستعد جماهير عشاق كرة القدم مساء اليوم السبت، لمتابعة قمة نارية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، في إطار نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. حيث ستقام المباراة على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة الإنجليزية لندن، في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة في ظل رغبة الفريقين في حصد لقب البطولة، حيث يسعى مانشستر سيتي إلى تعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، بينما يطمح تشيلسي في إنقاذ موسمه وتحقيق لقب هام يزين خزينته.

وتاريخ مواجهات الفريقين حافل بالمنافسة القوية، حيث التقى الفريقان في 177 مباراة بجميع المسابقات، فاز مانشستر سيتي في 64 مباراة، بينما حقق تشيلسي الفوز في 71 مباراة، وتعادل الفريقان في 42 مباراة.

وتشير التوقعات إلى أن مباراة اليوم ستكون قمة كروية مثيرة، مليئة بالندية والصراع على كل كرة، مع ترجيح كفة مانشستر سيتي للفوز بحكم خبرة لاعبيه ومهاراتهم الفردية العالية.

موعد المباراة:

بتوقيت مصر: السبت 20 أبريل 2024، الساعة 6:15 مساءً

بتوقيت السعودية: السبت 20 أبريل 2024، الساعة 7:15 مساءً

بتوقيت الإمارات: السبت 20 أبريل 2024، الساعة 8:15 مساءً

بتوقيت قطر: السبت 20 أبريل 2024، الساعة 8:15 مساءً

بتوقيت العراق: السبت 20 أبريل 2024، الساعة 9:15 مساءً

بتوقيت المغرب: السبت 20 أبريل 2024، الساعة 7:15 مساءً

بتوقيت تونس: السبت 20 أبريل 2024، الساعة 6:15 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في إطار نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم السبت 20 أبريل 2024، عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتميز قناة beIN Sports بتقديم تغطية شاملة للمباراة، بما في ذلك تحليل ما قبل المباراة وما بعدها، ومقابلات مع اللاعبين والمدربين، بالإضافة إلى لقطات حية من الملعب.

جدول الترددات لقناة beIN Sports HD 1 على بعض الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 11252 أفقي 27500 عرب سات 11919 أفقي 27500 بدر 4 12034 أفقي 27500 هوت بيرد 11059 أفقي 27500

تاريخ حافل بالمنافسة: مانشستر سيتي وتشيلسي



يتمتع مانشستر سيتي وتشيلسي بتاريخ حافل بالمنافسة القوية في مختلف البطولات، حيث التقى الفريقان في 177 مباراة بجميع المسابقات منذ أول لقاء جمعهما عام 1955.

وخلال هذه المواجهات، حسم تشيلسي الفوز لصالحه في 71 مباراة، بينما حقق مانشستر سيتي الانتصار في 64 مباراة. وتعادل الفريقان في 42 مباراة.

وتشير الإحصائيات إلى أن تشيلسي يملك أفضلية تاريخية في مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فاز في 5 مباريات من أصل 8 مباريات جمعتهما في هذه البطولة، بينما حقق مانشستر سيتي الفوز في 3 مباريات.

وخلال آخر 10 مواجهات جمعت الفريقين، نجح مانشستر سيتي في تحقيق 6 انتصارات، بينما فاز تشيلسي في مباراتين، وتعادل الفريقان في مباراتين.

وتعتبر هذه الإحصائيات مؤشرًا على ندية وتقارب مستوى الفريقين، حيث يتطلع كل منهما إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي ستكون بلا شك مباراة قوية ومثيرة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا على كل كرة، مع سعي كل فريق لاستغلال نقاط قوته وتحقيق الفوز.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة مانشستر سيتي



فيما سيكون تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة مانشستر سيتي مكون من:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستو، تياجو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة تشيلسي



ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي لقاء تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: جوسكو جفارديول، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين.