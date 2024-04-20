مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - قمة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي فى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة النارية والمرتقبة لعشاق الساحرة المستديرة.



مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تخطي عقبة فريق نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة، وقع عليها النجم البرتغالي برناردو سيلفا.

بينما تأهل فريق تشيلسي إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وذلك عقب تخطي فريق ليستر سيتي في مباراة مثيرة، انتهت بفوز البلوز برباعية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، نظيره الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري، والتي تقام مساء الأحد المقبل.



موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء غد السبت، الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، ليكون هو موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، والتي تقام ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «ويمبلي» العريق.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

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مان سيتي ضد تشيلسي



مانشستر سيتي بدأ مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، وسحق هدرسفيلد بخماسية نظيفة، ثم فاز على توتنهام بهدف نظيف، وبعدها فاز على لوتون تاون بنتيجة 6 - 2، ثم تخطى نيوكاسل في ربع النهائي بنتيجة 2 - 0.

وفي المقابل، بدأ تشيلسي البطولة من الدور الثالث واستطاع الفوز على بريستون، وفي الدور الخامس تعادل مع أستون فيلا سلبيًا، وفاز في الإعادة بنتيجة 3 - 1، ثم فاز على ليدز يونايتد 3 - 2، وبعدها فازعلى ليستر سيتي في ربع النهائي بنتيجة 4 - 2.